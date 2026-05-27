El Campeonato Regional de Duatlón 2026 tendrá su gran cierre en la ciudad de Salta

La ciudad de Salta formaliza su participación en el Campeonato Regional de Duatlón 2026. El municipio recibirá la última fecha del certamen deportivo, que reúne a los mejores atletas de disciplinas combinadas del norte argentino en intensas jornadas de pedestrismo y ciclismo, el próximo 15 de agosto, consolidando a la ciudad como un atractivo para eventos de nivel regional.

El circuito regional se encuentra articulado de manera conjunta con la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) y la Asociación de Triatletas del Norte Argentino (TriNor). El campeonato dará inicio formal el próximo 7 de junio en la localidad de Aguilares (Tucumán), para luego trasladarse el 19 de julio a Termas de Río Hondo, (Santiago del Estero) sirviendo ambas fechas como antesala del gran despliegue técnico que se vivirá en nuestra ciudad.

Quienes quieran participar de la primera fecha en suelo tucumano, debe anotarse a través del siguiente link: https://events.raceresult.com/registrations/?event=402150&n=Registraci%C3%B3n%20Invidual&k=AVJMNjDRjTXl

Cabe destacar que la inscripción a esta fecha es totalmente gratuita.

En los próximos días se informará sobre los circuitos definitivos de pedestrismo y ciclismo, los horarios oficiales y el proceso de inscripciones para los deportistas interesados de participar en la última fecha.

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