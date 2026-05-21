Comenzó la inscripción para los Juegos Nacionales Evita 2026 en toda la provincia

Salta habilitó el período de registro para participar en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026. En Salta Capital, los interesados deberán realizar el trámite de manera presencial en la sede del organismo, de 8 a 14 hs, mientras que en el interior, la gestión se coordinará directamente a través de las direcciones de deportes de cada municipio.

Toda la documentación oficial, que incluye reglamentos y planillas de inscripción, ya se encuentra disponible para su descarga en el sitio web oficial: juegosevitaensalta.wordpress.com.

Con el fin de coordinar la logística local y las instancias clasificatorias de este emblemático programa —coordinado a nivel federal por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación—, las autoridades provinciales ya mantuvieron reuniones de trabajo con presidentes de federaciones y asociaciones deportivas salteñas. El certamen contará con un total de 38 disciplinas (31 convencionales y 7 adaptadas) y, tras las etapas de eliminación interna, la cita máxima se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 2 al 7 de noviembre, reuniendo a más de 8000 jóvenes deportistas de todo el país.

Sec. Prensa Salta

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