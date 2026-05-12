Deudores alimentarios morosos no podrán ingresar a los estadios

Tras un acuerdo firmado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Giménez; y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, se establece la restricción de ingreso a los estadios para personas registradas como deudores alimentarios morosos, en cumplimiento de la Ley N° 269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, esta medida implica la incorporación de aproximadamente 13.000 personas al sistema de control de Tribuna Segura, provenientes no solo del registro de la Ciudad, sino también de registros provinciales de deudores alimentarios de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La iniciativa consolida un enfoque integral e innovador de la seguridad en eventos deportivos, ampliando los criterios de admisión más allá de las restricciones penales, judiciales o contravencionales.

La incorporación de deudores alimentarios morosos al sistema de control de acceso a estadios introduce una herramienta concreta de incentivo al cumplimiento de obligaciones legales fundamentales, reforzando el compromiso del Estado con la protección de derechos esenciales.

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