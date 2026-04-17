La Fiscalía imputó a un estudiante secundario por el delito de intimidación pública

La fiscal penal juvenil 2 de Salta, Carolina Hernández, abrió decreto de imputación contra un menor de 16 años por el presunto delito de intimidación pública, tras un hecho ocurrido en un establecimiento escolar.

El alumno concurre al Colegio Secundario Técnico República de la India de la capital salteña y su demora fue ordenada luego de una investigación exhaustiva que permitió identificarlo como el presunto autor del mensaje intimidatorio.

La intervención se originó a partir de una alerta emitida por las autoridades de la institución educativa, ante una situación que generó temor y preocupación en la comunidad escolar, especialmente entre padres y alumnos, lo que motivó la inmediata actuación de los organismos competentes.

Se dispusieron las medidas correspondientes para el avance de la investigación y el esclarecimiento del hecho.

Todo esto, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran corresponder en el ámbito de las fiscalías competentes.

Rosario de la Frontera

También en esa localidad, efectivos policiales demoraron a un menor de edad vinculado a un hecho de similares características ocurrido en el Colegio 5.009. En este caso, intervino el Juzgado de Menores 3. También hubo requisa domiciliaria. Se trata de un estudiante del lugar.

La Brigada de Investigaciones, la Fiscalías Penales, Asesoría de Menores e Incapaces y Juzgados de Menores trabajan en los diversos hechos reportados durante la semana, para determinar las circunstancias del hecho e identificar a quien o quienes resulten responsables.

De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Asimismo, se informa que mensajes de características similares se han viralizado en distintas instituciones educativas del país, por lo que se trabaja de manera coordinada en el análisis y abordaje de la situación.

*con información del MPF Salta

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