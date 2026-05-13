El Carril tendrá la primera pista de patinaje de nivel internacional de la provincia de Salta

Así lo anunció el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, durante la firma de un convenio junto al intendente de esa localidad, Efraín Orosco. Será una pista de velocidad de patinaje con medidas reglamentarias de competición.

“Es un orgullo cumplir con la palabra”, indicó el Gobernador al reseñar la gestación del proyecto para dar respuesta a un deporte en el que se destacan especialmente los jóvenes carrileños. “Por eso elegimos que esté aquí, bien federal. Esta pista de nivel nacional e internacional no estará en Capital, sino en El Carril” dijo Sáenz.

Por su parte, el intendente agradeció por la inversión en la localidad: “El Carril, la ciudad Nodal, tendrá un patinódromo, que no solamente beneficiará a los chicos del Carril, sino a los de Chicoana, Coronel Moldes, Cerrillos, La Viña, Salta Capital. Estará abierto para que se realicen competencias nacionales y provinciales”.

La obra será financiada por el Gobierno de la Provincia, canalizándose los fondos a través de la Secretaría del Interior, a cargo de Javier Diez Villa, organismo que también tendrá bajo su responsabilidad la supervisión del proyecto. La ejecución de las tareas, en tanto, estará a cargo de la Municipalidad de El Carril y el complejo se emplazará en la zona de Estación Zuviría.

La pista

El proyecto contempla la ejecución de una pista de patinaje con geometría ovalada con una superficie neta destinada a la. competición de 1.314 m ² y una longitud interna de 200 m.

Está conformada por dos rectas principales vinculadas mediante curvas semicirculares en sus

extremos, definiendo un circuito cerrado destinado al desarrollo de patinaje de velocidad.

Habrá tres sectores funcionales: una zona de patinaje de 6,00 m de ancho, de superficie 1.314 m ², una zona de seguridad exterior de 2,50 m ancho con una superficie 614 m ² y una zona de descanso interior de 2,00 m de ancho, con una superficie 390 m ², delimitadas entre el límite interior y exterior de la pista.

Tendrá las medidas reglamentarias de competición para la práctica del patinaje en sus distintas disciplinas, promoviendo el desarrollo deportivo, recreativo y social de la región.

El proyecto integral incluye también circulación perimetral, zona de descanso interior, iluminación LED, barandas metálicas de resguardo, muros de contención y accesos peatonales. Para integrar el complejo con el entorno, toda la zona perimetral será forestada.

La importancia de esta obra radica en el arraigo que el patín tiene en la región. En El Carril funciona la Escuela Municipal “Salta Team Speed”, con sedes en La Merced y Cerrillos.

Sec. Prensa Salta

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