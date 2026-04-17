Pagos de la ANSES del viernes

17/04/2026

Hoy viernes 17 de abril continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos concluidos en 5.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

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