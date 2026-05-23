El taekwondista Rodrigo Manresa lleva la bandera de Salta al torneo internacional “Puño de Tigre” en Jujuy

El deportista salteño Rodrigo Gastón Manresa, cinturón negro III Dan en Taekwon-do ITF y Kombat Taekwondo, representará a la provincia de Salta en el Campeonato Internacional de Artes Marciales “Puño de Tigre”, que se llevará a cabo este domingo 24 de mayo en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El evento, que tendrá lugar en el Club Deportivo Luján a partir de las 8:30 de la mañana, reunirá a destacados exponentes de distintas disciplinas de combate, incluyendo point fighting, formas, formas con armas, grappling y full contact. En este marco, uno de los combates más esperados será el desafío por el cinturón de Campeón de Full Contact.

Manresa será protagonista de esta pelea estelar, donde se enfrentará a César “El Aniquilador” Pastrana, ex peleador de MMA y cinturón negro en American Kenpo, oriundo de Alto Comedero, en Jujuy. El enfrentamiento ha generado gran expectativa, no solo por el nivel técnico de ambos competidores, sino también por el contraste de trayectorias y estilos.

El salteño llega a este compromiso respaldado por años de formación y experiencia en el Taekwon-do, disciplina en la que ha alcanzado el grado de III Dan, además de su incursión en el Kombat Taekwondo. Por su parte, Pastrana cuenta con un pasado en las artes marciales mixtas, lo que anticipa un combate intenso y de alto nivel.

Este desafío inter-estilo, denominado “Campeón de Campeones”, pondrá en juego no solo el cinturón, sino también el prestigio de cada escuela y región representada. La participación de Manresa marca un hecho importante para el deporte salteño, posicionando a la provincia en un escenario internacional de artes marciales.

Desde su entorno, destacaron el compromiso y la preparación del competidor, quien buscará dejar en lo más alto a Salta en esta exigente contienda.

El evento es organizado por referentes del circuito marcial y contará con la presencia de competidores de distintos puntos del país y Sudamérica, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario.

Sin dudas, todas las miradas estarán puestas en este combate, donde un representante salteño irá en busca de la gloria en tierras jujeñas.

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