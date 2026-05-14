Salta: la factura de la luz de mes de mayo vendrá con aumento

Como consecuencia de los incrementos en el precio de la energía dispuestos por la Secretaría de Energía de Nación mediante la Resolución 109/26, desde mayo rige una actualización del 10,57% en el total de la factura del servicio eléctrico de la provincia de Salta.

En lo que va del año, el componente de abastecimiento acumula un aumento del 30,26%, casi tres veces por encima de la inflación registrada en el mismo período.

La decisión nacional impactó principalmente en usuarios alcanzados por el Subsidio Energético Focalizado SEF y en usuarios generales, para quienes el precio de la energía aumentó entre un 33% y un 40%.

En Salta, en cambio, la actualización del servicio de distribución de EDESA se mantiene limitada por la Ley Provincial N° 8457, que establece que los incrementos no pueden superar la inflación. En mayo, el ajuste aplicado al componente provincial fue del 1,44%.

Más sobre: Salta.



