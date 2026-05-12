Masiva participación de los universitarios salteños en la Marcha Federal por la Educación Pública

La Universidad Nacional de Salta participó de la Marcha Federal por la Educación Pública y la Ciencia Nacional, en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una convocatoria a nivel nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La movilización se desarrolló este martes 12 de mayo en la ciudad de Salta, con concentración en el Monumento 20 de Febrero, recorrido por el centro y acto central en Plaza 9 de Julio. De la jornada participaron autoridades universitarias, gremios docentes y nodocentes, centros de estudiantes, representantes del CONICET y del Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia”, junto a la comunidad en general.

Durante el acto, representantes de los centros de estudiantes expresaron la necesidad de garantizar el sostenimiento del sistema universitario público, destacando su rol en la ampliación de derechos y en la generación de oportunidades para estudiantes de toda la provincia, especialmente del interior.

En ese marco, se subrayó que la universidad pública no solo forma profesionales, sino que también impulsa la investigación, la extensión y el desarrollo social, constituyéndose como un actor clave en la construcción de igualdad.

Asimismo, se planteó la preocupación por la situación que atraviesan las universidades nacionales, vinculada a restricciones presupuestarias, pérdida del poder adquisitivo salarial, dificultades en el sostenimiento de becas y limitaciones en el funcionamiento institucional.

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