Universitarios de Salta se suman a la Marcha Federal por la Educación Pública y la Ciencia Nacional

En el marco de una convocatoria nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad Nacional de Salta (UNSa) llevará adelante la Marcha Federal por la Educación Pública y la Ciencia Nacional, en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión de acompañar la convocatoria fue acordada en una mesa intersectorial, en la que participaron autoridades de la Universidad Nacional de Salta, gremios docentes y no docentes, centros de estudiantes, el CONICET y el Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia”.

En este contexto, el rector de la UNSa, Mg. Miguel Martín Nina, participa en Buenos Aires de la reunión del Comité Ejecutivo del CIN, desde donde se definió la convocatoria federal a la que la comunidad universitaria salteña resolvió adherir.

La jornada tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo, con concentración a las 16 horas en el Monumento 20 de febrero, inicio de la movilización a las 16:30 y acto central previsto para las 17:30 en Plaza 9 de Julio.

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