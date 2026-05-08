Desde junio regirá plenamente el nuevo reglamento para el pase libre universitario en la Región Metropolitana de Salta

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMT, Marcelo Ferraris junto al presidente de Saeta, Claudio Mohr y el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Javier Sola recibieron al rector de la UNSa, Miguel Nina y al secretario de Bienestar Universitario, Luis Portelli.

En la oportunidad dialogaron sobre el funcionamiento del Pase Libre para los estudiantes de dicha Casa de Altos Estudios y se fijó para el 1 de junio, la fecha de inicio para empezar a implementar a pleno la resolución de la AMT 13/24.

Sin perjuicio de ello, las partes acordaron la necesidad de trabajar en conjunto para que el beneficio de la gratuidad llegue a quienes estudien y cumplan con la normativa vigente.

Cabe recordar que la Resolución 13/24 de la AMT, establece un reglamento para el acceso al beneficio de pase libre en la Región Metropolitana de Salta. Esta resolución fue adoptada en enero de 2024 y busca optimizar el uso de recursos estatales y garantizar la sostenibilidad del programa.

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