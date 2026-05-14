Milei: "no es a ver cómo me masturbo mejor con un modelo"

En su paso por el canal de streaming de Alejandro Fantino (Buenos Aires), el presidente Javier Milei no escatimó en términos fuertes, con todo tipo de exabruptos, para defender su gestión y arremeter contra quienes, según su visión, analizan la economía desde una torre de marfil.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el jefe de Estado se refirió a los economistas y políticos que, según él, viven desconectados de la realidad argentina y se refugian en la teoría académica.

"A vos no te va a pasar porque vivís en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente", cuestinó el mandatario.

Milei cerró su particular idea con una frase que rápidamente se volvió viral por su vulgaridad. "No es a ver cómo me masturbo mejor con un modelo, es tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la re puta madre", concluyó.

Con un tono de creciente irritación, el mandatario recurrió a un lenguaje directo, plagado de insultos y hasta vulgaridades, para marcar la responsabilidad que conlleva el sillón de Rivadavia.

fuente: MinutoUno

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