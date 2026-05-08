La ciudad de Salta presentó la innovadora escuela gratuita de mecánica de autos y motos para los vecinos

El municipio de la ciudad de Salta dio inicio formal a la Escuela de Mecánica Municipal, una propuesta de capacitación gratuita y única en el país, orientada a brindar herramientas de formación laboral en mecánica de motos y automóviles.

El lanzamiento se realizó el pasado miércoles en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, de la capital salteña, donde se presentó oficialmente al cuerpo docente y la modalidad de trabajo que se implementará durante el cursado. La convocatoria tuvo una gran respuesta por parte de los vecinos, con más de 8 mil salteños inscriptos para esta primera etapa.

Las capacitaciones se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad: Escuela de Emprendedores, SUM de barrio Libertad, CIC de Unión y San Benito. Allí, los participantes accederán a talleres y aulas equipadas para el aprendizaje teórico y práctico.

La formación tendrá una duración inicial de cuatro meses y estará enfocada en mecánica básica de motos y autos. Al finalizar esta instancia, los alumnos podrán continuar con un segundo nivel de especialización.

Desde el municipio adelantaron que próximamente se sumarán nuevas capacitaciones vinculadas a mecánica de tractores y vehículos pesados, junto a la Cámara del Tabaco de Salta.

Además, informaron que una vez finalizado este primer cuatrimestre se abrirá una nueva etapa de inscripciones para que más vecinos puedan acceder a esta propuesta formativa que busca fomentar el empleo, el emprendedurismo y la capacitación técnica en la ciudad.

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