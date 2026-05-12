Detenido por obtener fotos de las redes sociales y generar imágenes íntimas falsas con IA

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género del distrito Centro, Verónica Simesen de Bielke, encabeza una investigación por al menos once hechos de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiteradas, vinculadas con la difusión de imágenes íntimas falsas elaboradas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Según surge de las actuaciones, el acusado habría obtenido fotografías originales desde redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp de las damnificadas, para luego alterarlas mediante el uso de herramientas digitales de edición avanzada y publicarlas con desnudez explícita, atribuyéndoles falsamente dichas imágenes.

Las denunciantes once mujeres damnificadas y la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, tomaron conocimiento de la situación entre el 26 de marzo y el 2 de abril pasados.

Desde la Fiscalía sostienen que los hechos constituyen una manifestación de violencia de género digital, al considerar que la utilización de herramientas tecnológicas tuvo como finalidad vulnerar la integridad psicofísica de las víctimas, afectando su vida personal, social y académica. También se destacó que varias de las damnificadas participan activamente en espacios vinculados con la defensa de derechos y la igualdad de género.

La investigación fue realizada de íntegramente por personal de la Fiscalía a cargo de Simesen de Bielke e incluyó informes técnicos de la División de Ciberdelitos de la Policía de Salta, que comprendieron tareas de rastreo digital y numerosas declaraciones testimoniales.

Como resultado de las intensivas medidas investigativas desplegadas, se logró identificar al presunto responsable a partir de las huellas informáticas dejadas como evidencia de su accionar y este martes se concretó su detención en un allanamiento realizado por personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía, donde se secuestró evidencia digital que será analizada.

La fiscal Simesen de Bielke destacó el compromiso de las damnificadas, de las autoridades académicas de la Universidad Nacional y del personal a su cargo, por evidenciar este tipo de conductas y confirmó que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se concretará en las próximas horas.

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