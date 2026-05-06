Capacitación gratuita sobre mantenimiento y reparación de celulares

El municipio de la ciudad de Salta lanza una nueva capacitación gratuita denominada «Cómo hacerle un service a tu celular». Esta iniciativa busca brindar herramientas técnicas y prácticas para que los vecinos de la ciudad puedan realizar el mantenimiento de sus propios equipos o generar una nueva oportunidad laboral.

La formación estará a cargo del capacitador Jesús Mamaní y se desarrollará a lo largo de cuatro clases presenciales.

El cronograma de encuentros está fijado para los días 12, 19, 26 de mayo y 2 de junio, de 16 a 18 horas, en la Vicaría del barrio San Francisco Solano, ubicada en la calle Felipe Varela 1100.

Los interesados en sumarse a esta formación deben inscribirse vía WhatsApp al número 387-2222975.

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