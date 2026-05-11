Atención odontológica gratuita en el Cabildo por el Día de la Salud de las Encías

En el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, la Municipalidad de la ciudad de Salta llevará adelante una jornada gratuita de concientización y atención odontológica abierta a toda la comunidad.

Para ello, el Móvil Odontológico se ubicara mañana martes 12, de 10 a 14 horas, en la explanada del Cabildo Histórico; acompañan la iniciativa el Colegio de Odontólogos de Salta.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a consultas sobre el estado bucal, controles preventivos, enseñanza de técnicas de cepillado y recibir recomendaciones para el cuidado de la salud de las encías.

La propuesta busca promover hábitos saludables y fortalecer la prevención como herramienta fundamental para mejorar la salud bucal de la comunidad.

Más sobre: Salta.



