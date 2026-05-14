Prorrogan por dos años la emergencia penitenciaria por sobrepoblación en cárceles federales

El Gobierno Nacional a través de la Resolución 439/26, extendió hasta 2028 la emergencia en materia penitenciaria debido a que actualmente hay más de 12.200 personas alojadas en cárceles federales, lo que representa una ocupación superior al 106% y casi la mitad de los detenidos pertenecen a causas de la Justicia ordinaria porteña, situación que consideran que agrava la crisis de plazas disponibles.

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