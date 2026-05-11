El Móvil de Licencias recorrerá barrios de la ciudad de Salta con atención para renovaciones

Funcionará el martes, miércoles y jueves por la mañana en diferentes barrios de la capital salteña. Los vecinos que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones. La atención es por orden de llegada y será brindada por el Móvil de Licencias en el horario de de 9.30 a 12.30 hs.

Lugares:

Martes 12 de mayo: Centro vecinal Pablo Saravia

Centro vecinal Pablo Saravia Miércoles 13 de mayo: CIC de Limache

CIC de Limache Jueves 14 de mayo: Centro vecinal de Norte Grande

La atención será por orden de llegada. Los interesados podrán consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.

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