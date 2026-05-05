El Hogar de Noche ya brinda asistencia a personas en situación de calle

En la ciudad de Salta ya funciona el Hogar de Noche, donde se brinda asistencia y contención a personas en situación de calle y que sirve como refugio ante las bajas temperaturas.

En su primera jornada, anoche los asistentes recibieron alimentación, además, a cada beneficiario se le hizo entrega de un kit de higiene personal para garantizar condiciones óptimas de aseo.

El servicio a la comunidad se articula entre:

Ministerio de Desarrollo Social: asistentes sociales y operadores para atención, contención y abordajes integrales.

Ministerio de Salud: Personal médico encargado del control sanitario y vacunación.

Personal médico encargado del control sanitario y vacunación. Ministerio de Seguridad: Efectivos de la Policía de la Provincia para resguardar el orden.

Efectivos de la Policía de la Provincia para resguardar el orden. Municipalidad de la Ciudad de Salta: Apoyo logístico y operativo con operadores diarios.

Este dispositivo de asistencia integral continuará operando de manera diaria este lunes y se extenderá hasta la primera semana de septiembre, buscando brindar un refugio seguro y acompañamiento profesional durante los meses de mayor vulnerabilidad climática.

La comunidad puede avisar al 911 si ve una persona en situación de calle. Cabe destacar que este dispositivo es de concurrencia voluntaria. El hogar funciona en calle 20 de Febrero N° 231, de la capital salteña.

Sec. Prensa Salta

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