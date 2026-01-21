Qué es el programa para jóvenes "Santiago Crece con Vos" y cuando son las inscripciones

El Ministerio de Educación de Santiago del Estero, lanzará en febrero la inscripción online al programa "Santiago Crece con Vos", una propuesta integral orientada a fortalecer la inclusión social, mejorar la empleabilidad y acompañar la formación integral de jóvenes santiagueños, con inicio de cursado previsto para el mes de abril y cupos limitados.

El programa está destinado, en esta primera etapa, a 3.200 jóvenes de entre 18 y 35 años, residentes en la provincia, y propone un recorrido formativo que articula saberes técnicos, digitales y profesionales con la terminalidad de la educación secundaria, ampliando las oportunidades de inserción laboral y desarrollo personal.

“Santiago Crece con Vos” busca que las juventudes sean protagonistas activos del presente y constructores de su propio futuro, promoviendo la certificación de habilidades, la participación en proyectos formativos y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios como ejes centrales del crecimiento colectivo.

Las trayectorias formativas abarcan oficios tradicionales como construcción, servicios y reparaciones del hogar, mantenimiento de máquinas y motores, industria alimenticia, servicios agropecuarios e industria forestal, así como áreas tecnológicas y digitales vinculadas a administración básica de sistemas, diseño web, programación, uso de software para logística y gestión, y competencias digitales aplicadas al trabajo.

El programa tendrá alcance en los municipios de Capital, La Banda, Fernández, Añatuya, Forres, Frías, Termas de Río Hondo y Beltrán, y contará con la participación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Consejo General de Educación, el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

Las y los participantes recibirán un estímulo económico mensual destinado a cubrir gastos de traslado y materiales de estudio. Para inscribirse será necesario contar con educación secundaria completa o, en caso de no haberla finalizado, cursarla de manera paralela a la formación, además de acreditar residencia en la provincia.

La inscripción se realizará de forma online durante el mes de febrero a través del sitio web https://www.meducacionsantiago.gob.ar/crececonvos/ , donde próximamente estará disponible el formulario correspondiente. El inicio de los cursos está previsto para abril.

Con esta iniciativa, la Provincia refuerza su compromiso con más formación, mejores trabajos y más futuro para los jóvenes de Santiago del Estero.

