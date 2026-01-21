Jaldo: ¿A dónde nos quieren llevar con esta política económica que no reactiva el consumo?

En una conferencia de prensa brindada este miércoles por la mañana, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, volvió a reclamar al Gobierno nacional el envío de los recursos coparticipables que, por ley, le corresponden a la provincia, y advirtió sobre el impacto directo que la caída de la recaudación tiene en la población del interior.

“Hoy está primero la gente, los pueblos del interior, los municipios y la capital. Tucumán necesita estar incluido en las decisiones y en los recursos que maneja el Gobierno nacional”, sostuvo el mandatario, al tiempo que remarcó que la Provincia no solicita fondos extraordinarios, sino “los recursos que nos corresponden proporcionalmente y por ley”.

Jaldo fue enfático al defender una distribución equitativa y federal de los fondos públicos. “No queremos que nadie se quede con la plata de los tucumanos, ni tampoco queremos plata que no nos corresponda. Hay familias que sufren en Tucumán, como también en Catamarca, Salta o Chubut. El Gobierno nacional tiene que gobernar para todos, porque todos somos la Argentina”, expresó.

La caída de la coparticipación y las gestiones por deudas

Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Abad, confirmó que la provincia atraviesa una situación compleja como consecuencia de la disminución de la coparticipación federal, una realidad que afecta a todas las jurisdicciones, pero con mayor impacto en el interior del país.

“Es un hecho público que la caída de la coparticipación federal afecta a Tucumán. Todas las provincias estamos sujetas a esta situación”, explicó el funcionario, quien detalló que el Ejecutivo provincial continúa con gestiones ante la Nación para el reconocimiento y pago de deudas pendientes.

“Somos acreedores del Gobierno nacional. Hemos conciliado deudas, aportando información y documentación, con el objetivo de poder cobrar esos fondos y aliviar la caída de la coparticipación”, precisó Abad.

La deuda de PAMI y una “cuestión humanitaria”

En ese contexto, Jaldo sumó un fuerte reclamo vinculado al sistema de salud y, en particular, a la atención de afiliados del PAMI en hospitales públicos de Tucumán, una prestación que, según denunció, la Provincia sostiene sin recibir los pagos correspondientes por parte de la Nación.

“A los abuelos que tienen obra social PAMI hoy los estamos atendiendo en los hospitales públicos de autogestión. Muchas veces PAMI no los atiende y terminan en nuestros hospitales, y nosotros tenemos las puertas abiertas para atenderlos las veces que lo necesiten”, afirmó el gobernador.

Jaldo reveló que una de las deudas más significativas que mantiene la Nación con Tucumán está vinculada justamente a esta prestación sanitaria. “La deuda por la atención de los abuelos supera los 35 a 40 mil millones de pesos. Los seguimos atendiendo, los hemos atendido sin que nos paguen y los vamos a seguir atendiendo aunque no nos paguen”, remarcó.

Sin embargo, cuestionó con dureza la falta de respuestas del Gobierno nacional: “¿Es justo que una provincia tan pequeña como Tucumán haga el trabajo de una obra social nacional tan importante como PAMI y que la Nación no pague lo que tiene que pagar? Esto ya no es económico, es una cuestión humanitaria”.

Más recortes y menor recaudación

El mandatario también advirtió que la deuda por PAMI se suma a otros compromisos incumplidos por la Nación, en un escenario de fuerte ajuste. “Nos quitaron incentivos docentes, conectividad, subsidios al transporte. Bajó el consumo, bajó el IVA, cada vez recaudamos menos y cada vez hay menos coparticipación para las provincias”, enumeró.

“¿A dónde nos quieren llevar con esta política económica que no reactiva el consumo? A la gente cada vez le alcanza menos y las provincias cada vez reciben menos recursos”, cuestionó Jaldo.

Diálogo con la Nación y pedido de previsibilidad

Pese a las críticas, el gobernador destacó que Tucumán mantiene un canal de diálogo abierto con el Gobierno nacional. “Fuimos la primera provincia dialoguista, dejamos de lado las cuestiones partidarias después de las elecciones y acompañamos al Gobierno nacional. Queremos que esto sea recíproco”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que la Provincia no exige pagos inmediatos, pero sí previsibilidad. “No decimos que nos paguen todo de contado. Les pedimos que nos digan en cuántas cuotas nos van a pagar. Mientras tanto, seguimos atendiendo a los abuelos y sosteniendo la obra pública con recursos provinciales para que no se paralice”, señaló.

Finalmente, Jaldo reiteró el concepto central del reclamo: “No estamos pidiendo recursos nacionales, estamos pidiendo los recursos que la Nación le debe a Tucumán. Por nuestros viejos, por la gente del interior, por los caminos, las rutas y las obras de infraestructura que tenemos que seguir haciendo. Proponemos hacerlo juntos, con diálogo, como lo venimos haciendo con el ministro del Interior, Diego Santilli”.

