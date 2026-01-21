Pagos de la ANSES para hoy 21 de enero
21/01/2026 - Actualizado: 20/01/2026
Hoy miércoles 21 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 8 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 8.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 7.
Más sobre: Actualidad.
