Prisión preventiva para un sujeto por las permanentes agresiones a su familia

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Garantías 3 de Salta dictó la prisión preventiva de un hombre de 25 años imputado por los delitos de coacción, desobediencia judicial, violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo, agresión con toda arma, robo simple, coacción, robo en grado de tentativa, desobediencia judicial (dos hechos), violación de domicilio, desobediencia judicial, desobediencia judicial, violación de domicilio, hurto simple, coacción, desobediencia judicial, violación de domicilio, todo en concurso real.

Fue denunciado por su madre, quien aclaró que el acusado consume sustancias estupefacientes desde los 14 años. Refirió que su hijo se presenta en su domicilio en forma permanente, ofuscado y agresivo, y que atemoriza a toda la familia. Contó que en una oportunidad, el joven golpeó la puerta y solicitó algo para comer, la hija menor de la denunciante lo atendió y en ese momento él la amenazó diciéndole que la iba a matar o le iba a “mandar a hacer algo con los changos".

Otro día, cuando la menor abrió la puerta para sacar la basura, el imputado entró al domicilio, tomó un cuchillo tipo sierrita e intentó lesionar a su madre. No logró hacerlo con el arma blanca pero le quitó el celular y la empujó al suelo, provocándole hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

En otra ocasión, el acusado intentó agredir a otro miembro de la familia, lo encontró en la calle e intento sustraerle dinero amenazándolo con un cuchillo.

La damnificada remarcó que su hijo no hace caso a la prohibición de acercamiento y sigue concurriendo a su domicilio para insultar y amenazar a la familia.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Salta.



