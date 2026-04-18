Una denuncia por presunto maltrato animal, permite rescatar una pareja de perros y sus cachorros

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro, tomó intervención ante una denuncia realizada por presunto maltrato animal en un domicilio del barrio Mosconi de la ciudad de Salta, donde los animales permanecían en malas condiciones de salud y presuntamente eran utilizados para reproducción y venta.

Policías de la División Canes, con la autorización de los propietarios, ingresó al domicilio ubicado en la zona norte y rescató a dos perros adultos (macho y hembra) y a ocho cachorros de 15 días, de raza pitbull.

Fueron examinados por profesionales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta y trasladados al Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla, donde quedaron alojados.

El fiscal interviniente explicó que se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente autorización para la castración de los ejemplares adultos y aclaró que, respecto a los cachorros, al cumplir los 45 días y habiéndose realizado el seguimiento veterinario y aplicado las vacunas correspondientes, se considerará su puesta en adopción responsable.

MPF Salta

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