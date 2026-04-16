La ciudad de Salta conmemoró el 444° aniversario de su Fundación

En el marco del 444° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Salta, se llevó a cabo esta mañana el acto oficial encabezado por el intendente capitalino Emiliano Durand. La ceremonia tuvo lugar en el barrio Hernando de Lerma.

El acto comenzó con la revista de tropas, se realizó el saludo a la formación y el posterior izamiento de las banderas, acompañado por los acordes de la canción Aurora interpretada por la Banda Municipal “25 de Mayo”.

Luego, se llevó a cabo la colocación de ofrendas florales en homenaje al fundador de la ciudad y los protagonistas de la historia local. La jornada continuó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, seguidas por una invocación religiosa a cargo del arzobispo, Mario Antonio Cargnello y palabras alusivas de la estudiante destacada Solange Daza Mamani y Ramón Aguirre Terán, vecino del barrio.

En la oportunidad, el intendente, Emiliano Durand, manifestó: "Es un lindo día para conmemorar el aniversario de la Fundación de la Ciudad, y hacerlo en este barrio tiene un significado especial. Para nosotros es muy importante que hechos trascendentes sucedan en los barrios, porque esa es la impronta de nuestra gestión".

Durante la jornada también se vivió uno de los momentos destacados; el descubrimiento de un relieve escultórico en homenaje a la fundación de la ciudad, realizado por el escultor y profesor Ricardo Serrudo.

La obra, ejecutada en resina y fibra de vidrio patinada al bronce y con dimensiones de 1,50 por 1,20 metros, representa el hecho histórico en el que convergen la religión y la política como pilares fundamentales en la creación de Salta. El relieve simboliza el surgimiento de una ciudad próspera, que dejó de ser un lugar de paso para consolidarse como un punto clave en el desarrollo histórico y económico de la región.

Asimismo, en la Escuela N° 4316 Juana Azurduy de Padilla se inauguró el mural “Saltenio” (sin ñ), obra del artista visual y diseñador gráfico Diego Alderete, conocido como “Diengo”. El mural propone una reinterpretación contemporánea de la identidad salteña, dinámica y en constante transformación. Integrado al entorno escolar, aporta color, ritmo y vitalidad, fortaleciendo el vínculo con la comunidad educativa y promoviendo el sentido de pertenencia y orgullo local.

El acto culminó con el tradicional desfile cívico-militar, en el que participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad, en una mañana que combinó memoria histórica, identidad y expresión artística.

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