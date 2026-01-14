Joven de 18 años imputado por abuso sexual de su novia de 15 años

El fiscal penal 2 de Anta en feria, César Saravia, a través de la delegación Apolinario Saravia, imputó de forma provisional a un joven de 18 años como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, que se mantenga su detención, mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de los hechos.

En la denuncia realizada por la madre de una adolescente de 15 años, relata que el pasado 29 de diciembre, tomó conocimiento de que su hija se encontraba lesionada en la zona genital y al consultar por lo sucedido, supo que el novio de la menor, haciendo caso omiso de su negativa, vulneró su reserva sexual.

Tras ser asistida en el hospital local, fue trasladada al hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta para una mejor asistencia médica y psicológica.

Justicia Salta

Más sobre: Apolinario Saravia.



