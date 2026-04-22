VI Concurso Literario para secundarios y BSPA del Colegio de Escribanos de Salta

Por sexto año consecutivo, el Colegio de Escribanos de Salta junto con la Asociación de Lectura Infantil y Juvenil (Lecturarte) lanzó el concurso literario dirigido a jóvenes de secundarios y BSPA de toda la provincia.

Se trata de una iniciativa que, desde hace 6 años, invita a los jóvenes a explorar su mundo interior y a compartir su mirada sobre la realidad a través del género narrativo, en este año particularmente en formato de microrrelato.

Luego de seis años de convocatorias ininterrumpidas, en esta edición 2026 se ha elegido como temática: “Un abrazo sin fin”. Una consigna que nos invita a detenernos y reflexionar sobre el tiempo que vivimos. Un tiempo en el que, muchas veces, la violencia, la indiferencia y la falta de empatía parecen ganar terreno.

Frente a este escenario, este concurso propone volver a lo esencial: a la importancia de un gesto, una palabra, una sonrisa. A la capacidad de ponernos en el lugar del otro.

En un mundo atravesado por la virtualidad, donde abundan los mensajes pero escasea el encuentro, el abrazo real —cercano, sincero— cobra un valor profundo.

“Un abrazo sin fin” es, entonces, una invitación a escribir desde la sensibilidad, desde el encuentro y desde la esperanza.

Informes, consultas y envío de los cuentos al correo: concursoliterariocolescribanos@gmail.com, teléfono fijo: 4311559 – int. 110 Mercedes Borelli. Inscripciones: https://forms.gle/D7JrojGECFA4bj9b7

Bases y condiciones: https://escribanos-salta.org.ar/bases-y-condiciones-del-concurso-literario-un-abrazo-sin-fin/

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