La ciudad de Salta inauguró un consultorio para detección de Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Quedó inaugurado formalmente el primer consultorio clínico y social destinado a la detección de trastornos del espectro autista (TEA). Este nuevo espacio de atención integral funcionará en las instalaciones de la Dirección General de Discapacidad, en el acceso al Centro Cívico Municipal en Avenida Paraguay 1240, Salta Capital.

Durante el acto de apertura, se descubrió una placa y destacó que la implementación de este servicio, responde a una sentida necesidad planteada por familias de distintos barrios sin obra social.

Tania Saravia, directora general de Discapacidad, manifestó que la habilitación de este consultorio representa un avance significativo en materia de salud pública y contención social. “El objetivo central de esta iniciativa es facilitar el acceso al estudio ADOS-2, una herramienta fundamental para el diagnóstico preciso de esta condición”, expresó.

Por su parte, Viviana Vacherand Solá, presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta (CPPS), resaltó la decisión del Ejecutivo Municipal de incorporar esta problemática en la agenda pública. "Se podrá identificar de manera temprana las necesidades de quienes presentan síntomas compatibles con el espectro, abarcando desde bebés de 12 meses hasta personas adultas", detalló.

La atención al público, iniciará el lunes 20 de abril, en el horario de 8 a 12 hs. Los vecinos con domicilio en la Ciudad de Salta podrán dirigirse a las mencionadas oficinas para informarse sobre los requisitos necesarios y proceder a la solicitud de turnos.

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