ANSES: quienes cobran hoy

14/01/2026 - Actualizado: 13/01/2026
Hoy miércoles 14 de enero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. En tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 2.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.
