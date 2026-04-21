Lugares para tramitar DNI y Pasaporte en barrios de Capital y Tartagal durante la semana

El Registro Civil de Salta lleva adelante un cronograma de actividades tanto en Capital como en el interior, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites de identificación sin necesidad de trasladarse a las oficinas del organismo.

Hasta el viernes 24 de abril se desarrollarán operativos conjuntos en los municipios de Capital y Tartagal mediante el uso de valijas digitales.

Capital

martes 21 de abril se realizará un operativo en el Centro de Jubilados y Pensionados del barrio Lamadrid, ubicado en Deán Funes y Carlos Forest; continuando

se realizará un operativo en el Centro de Jubilados y Pensionados del barrio Lamadrid, ubicado en Deán Funes y Carlos Forest; continuando miércoles 22 en el Salón de Usos Múltiples del barrio Sanidad, en Federico Leloir 62. Ese mismo día también se llevará a cabo otro operativo en el merendero Gotitas de Amor, manzana 5, casa 3, del barrio Los Canillitas.

en el Salón de Usos Múltiples del barrio Sanidad, en Federico Leloir 62. Ese mismo día también se llevará a cabo otro operativo en el merendero Gotitas de Amor, manzana 5, casa 3, del barrio Los Canillitas. jueves 23 y viernes 24 de abril, el operativo se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario del barrio Union, ubicado en Av. Armada Argentina y Jose M. Mirau.

En estos operativos, la atención iniciará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 números por orden de llegada.

Tartagal

martes 21, el organismo estará en el Centro Vecinal de la comunidad 9 de Julio;

el organismo estará en el Centro Vecinal de la comunidad 9 de Julio; miércoles 22 en la Iglesia Evangélica de la comunidad Pablo Secretario

en la Iglesia Evangélica de la comunidad Pablo Secretario jueves 23 estará en el Centro Integrador Comunitario Norte y, finalizando el cronograma

estará en el Centro Integrador Comunitario Norte y, finalizando el cronograma viernes 24 de abril en el Centro Integrador Comunitario Sur.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 8 de la mañana, entregándose 120 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que los DNI y pasaportes, tanto en modalidad regular como exprés, están registrando demoras aproximadas de 90 días en el primer caso y de 15 días hábiles en el segundo.

Por ello, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos tener en cuenta los plazos de entrega, ya que se han registrado reclamos por demoras en la recepción de los ejemplares.

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