Pilar Sordo llega a Salta con “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”

La reconocida psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo se presentará en la ciudad de Salta con su aclamada conferencia “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, una propuesta que invita a reflexionar sobre el vínculo más importante: el que tenemos con nosotros mismos.

La charla aborda el impacto del diálogo interno en la autoestima y el bienestar emocional. A través de ejemplos cotidianos y herramientas prácticas, Sordo propone identificar y transformar esos pensamientos que muchas veces limitan el crecimiento personal. Según la autora, la manera en que nos hablamos influye directamente en nuestras decisiones, relaciones y calidad de vida.

Con una trayectoria consolidada en toda Latinoamérica, Pilar Sordo es una de las voces más influyentes en temas de desarrollo personal, vínculos y salud emocional. Ha publicado numerosos libros de gran éxito —entre ellos “Viva la diferencia”, “Bienvenido dolor” y “Un segundo de coraje”— y ha llevado sus conferencias a distintos países, convocando a miles de personas interesadas en mejorar su bienestar interior.

Esta presentación en Salta forma parte de su gira internacional y promete ser una experiencia movilizadora, donde el público podrá repensar su forma de relacionarse consigo mismo y fortalecer su amor propio.

Datos:

Martes 14 de abril

21:00 hs

Teatro Provincial Juan Carlos Saravia

Entradas desde $45.000 en www.entradauno.com

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