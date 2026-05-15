Cuatro tucumanos condenados por un raid delictivo con inhibidores

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán y el auxiliar fiscal Christian Medina representaron al Ministerio Público Fiscal de Salta en una audiencia de juicio abreviado pleno, contra Maximiliano Oscar Rivas, Mauro Leonel Corbalán y Oscar David Torino por cuatro hechos de hurto calificado y contra Gonzalo Benjamín Lemos por cinco hechos de hurto calificado y una tentativa de robo en concurso real.

Los cuatro jóvenes fueron imputados por hechos cometido bajo la modalidad de inhibidor de señal en la zona de San Lorenzo y la ciudad de Salta. Uno de ellos, además, fue imputado por intentar sustraer bienes desde una camioneta en la zona céntrica.

El juez de Garantías del distrito Centro, Pablo Zerdán, tras recibir la confesión de los acusados y con el expreso acuerdo de las partes, los condenó al cumplimiento de una pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de reingreso a la provincia de Salta sin autorización judicial.

Ofrecieron además una reparación económica a las personas damnificadas, que consiste en la restitución de dinero en pesos y dólares, entrega de bienes de elevado valor y otras compensaciones económicas que superan la suma de 25 millones de pesos.

La investigación se inició a partir de distintos hechos ocurridos en la ciudad de Salta y zonas aledañas, donde los acusados habrían actuado de manera coordinada utilizando vehículos, motocicletas y alojamiento temporal como apoyo logístico. A través del análisis de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia, seguimiento y el secuestro de numerosos elementos, los investigadores lograron vincular a los sospechosos con al menos cinco hechos de hurto calificado y una tentativa de robo.

Durante los procedimientos se secuestraron importantes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentación y herramientas presuntamente utilizadas para cometer los ilícitos. Parte de esos elementos permitió, además, relacionar a los imputados con otros hechos denunciados con posterioridad.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

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