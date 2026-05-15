El Colegio de Escribanos de Salta inicia los asesoramientos notariales gratuitos 2026

El próximo martes 19 de mayo, el Colegio de Escribanos de Salta llevará adelante el primer asesoramiento notarial gratuito del año, dando inicio a un nuevo ciclo de atención abierta a toda la comunidad salteña.

Como ocurre cada año, los asesoramientos se realizarán el tercer martes de cada mes, de mayo a noviembre, con la participación de escribanos voluntarios que brindarán orientación gratuita sobre distintas consultas notariales.

Las personas interesadas podrán solicitar su turno comunicándose al 4311-559 o vía WhatsApp: 387-6137822. Los asistentes que deberán concurrir con la documentación necesaria vinculada a la consulta a realizar, a fin de recibir un asesoramiento más completo y preciso.

Esta iniciativa forma parte de los servicios a la comunidad que impulsa el Colegio de Escribanos de Salta y culminará, como cada año, con la tradicional Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito.

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