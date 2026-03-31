Rechazo empresarial al acuerdo paritario de Comercio por bono extraordinario

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advierten que este tipo de decisiones, adoptadas sin la participación de todos los actores representativos del sector empleador, profundizan las dificultades de las empresas, especialmente de las pymes, que ya operan con márgenes negativos o extremadamente ajustados.

Cabe destacar que, además, la entidad apunta, desde hace tiempo, a los "autobeneficios" de los aportes incluidos en las paritarias para ciertos actores que la firman, que se suman a los aumentos salariales y representan una carga adicional significativa para los empleadores.

Entre ellos vienen destacando:

Contribución Solidaria a OSECAC: desde hace tiempo CADAM viene rechazando el aporte por COVID-19 a la obra social OSECAC (vigente desde abril de 2021 en el marco de la pandemia).

Y ahora aparece en la nueva paritaria un aporte solidario por $28.000 mensuales por cada trabajador como contribución adicional extraordinaria.

Aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. Se trata de un fondo que, según declaraciones judiciales, les permite recaudar más de $30.000 millones anuales y beneficia a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitación y fortalecimiento institucional que administran CAME y CAC.

Y con esta nueva paritaria pretenden además recaudar por las sumas no remunerativas también.

Y, por otra parte, está el aporte al:

Seguro complementario de retiro obligatorio “La Estrella”: implica un costo adicional del 1,6% del salario.

Desde CADAM remarcan que estos conceptos incrementan sustancialmente el costo laboral total y afectan la competitividad del sector formal, fomentando la informalidad y dificultando la generación de empleo genuino.

En este contexto, la entidad elevará una misiva al Gobierno Nacional para expresar que no se siente representada en la mesa paritaria del sector Comercio, y exigirá su incorporación en las negociaciones, dado que constituye un actor clave dentro del entramado empleador.

“Las decisiones que impactan directamente en la sostenibilidad de nuestras empresas no pueden tomarse sin nuestra participación. Es imprescindible avanzar hacia acuerdos más equitativos, transparentes y sostenibles”, por ende "solicitamos a la Secretaría de Trabajo que no se homologue el nuevo acuerdo paritario", expresaron.

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