ANSES: quienes cobran hoy martes
19/05/2026
Hoy martes 19 de mayo continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, finalizan aquellos de la Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos concluidos en 6 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 6.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 6.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.
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