Frente a la incertidumbre en el suministro de gas, impulsan al GLP como opción industrial

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Petróleo (CEGLA) destacó al GLP como una alternativa concreta, eficiente y disponible para sustituir parcial o totalmente el consumo de gas natural en contextos de emergencia y restricciones de suministro.

El presidente de CEGLA, Pedro Cascales, expuso el potencial estratégico del GLP para acompañar la demanda energética del país y garantizar continuidad operativa en sectores productivos. “En Argentina tenemos el doble de GLP de lo que se consume y la producción de GLP va a crecer en los próximos años. Pasaremos de 3 millones de toneladas a cerca de 9 millones", indicó y resaltó las ventajas competitivas: "es fácilmente transportable en camiones, tiene disponibilidad inmediata y resulta más económico frente a otras alternativas”, señaló Cascales.

En ese marco, CEGLA presentó tres soluciones para reemplazar el gas natural:

Propano vaporizado para quemadores duales, permitiendo sustituir combustible de manera rápida y eficiente.

Plantas de propano-aire o gas sintético, que posibilitan reemplazar parcial o totalmente el gas natural sin necesidad de realizar reformas en los quemadores existentes.

GLP como combustible vehicular como alternativa de los tradicionales combustibles líquidos y gaseosos.

Además, remarcaron que las empresas del sector cuentan con esquemas de provisión mediante tanques propios o en comodato, garantizando el abastecimiento energético a industrias y comercios.

Según explicó Cascales, la utilización de propano permitiría reducir un 30% el costo comparado con el GNL. Y si bien frente a la urgencia actual, las plantas de propano-aire requieren aproximadamente entre 120 y 150 días para su implementación, las adaptaciones vinculadas a quemadores pueden realizarse en plazos considerablemente menores. “Independientemente del contexto actual, estas soluciones van a ser necesarias hacia adelante”, afirmó el presidente de CEGLA.

“Muchas veces el aviso llega un día antes o incluso el mismo día de la restricción. Nosotros hoy estamos preparados para responder rápidamente al abastecimiento. No solo vendemos GLP; vendemos energía, que incluye gas licuado y logística de transporte”, dijo Enzo Perotti remarcando la importancia de la previsibilidad en las restricciones de suministro.

Asimismo, advirtió sobre la anticipación de los problemas registrados este año: “Nos sorprendió que con apenas unos días de bajas temperaturas ya las estaciones de GNC comenzaran a sufrir restricciones. Nosotros estamos preparados para asistir a las compañías”, aseguró.

En representación de la UIA, Alberto Calsiano anticipó que la licitación para la importación de GNL para junio equivale a unos 9 barcos (500 millones de m3 de Gas Natural), mientras que la industria solo ofertó por 22 millones de m3 de gas serán destinados a sus operaciones, lo que representa sólo el 0.4% del volumen que se importará.

Asimismo, se refirió al impacto de la situación energética sobre la actividad productiva: “El gas natural en algún momento fue bueno, bonito y barato, pero hace diez años que la economía no crece y hoy el crecimiento está concentrado en sectores muy focalizados como energía, minería y campo”.

Finalmente, sostuvo que “la energía más cara es la que no se tiene”, subrayando la necesidad de contar con alternativas confiables que aseguren continuidad operativa para la producción nacional.

En el mismo sentido, Pedro Cascales le recomendó a los industriales que así como en una planta tienen un generador disponible ante un corte de luz, deberían preparar las industrias plantas de GLP para evitar la paralización de una fábrica por falta de gas.

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