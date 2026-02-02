Salta avanza en la búsqueda de tierras raras en convenio con la firma norteamerica American Minerals LLC

El Gobierno Salta, suscribió un Convenio Marco de Cooperación con la firma American Minerals LLC, orientado a la identificación y evaluación del potencial de minerales críticos y tierras raras en el territorio provincial.

El acuerdo fue firmado en Casa de Gobierno por el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión; el presidente de REMSa, Javier Montero; el secretario de Minería, Gustavo Carrizo y el CEO de American Minerals, Sergio Rotondo.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de fortalecimiento del conocimiento geológico provincial sobre minerales utilizados en tecnologías vinculadas a la transición energética, la industria electrónica y los procesos de innovación productiva, entre ellos neodimio, disprosio, terbio, tungsteno y cobalto.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto para desarrollar estudios técnicos preliminares de prospección y caracterización geológica, promoviendo la transferencia tecnológica, la formación de capacidades locales y el fortalecimiento de proveedores regionales, con el objetivo de generar condiciones para un desarrollo productivo de mayor valor agregado.

En esta etapa inicial, American Minerals asumirá el financiamiento de los estudios técnicos y aportará su experiencia en tecnologías de prospección y en protocolos de análisis certificados. Por su parte, la Provincia y REMSa facilitarán el acceso a la información geológica disponible y brindarán el acompañamiento institucional correspondiente, sin comprometer recursos financieros públicos en la fase exploratoria.

Las partes ratificaron su compromiso de actuar bajo estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), en estricto cumplimiento de la normativa provincial y nacional vigente.

Se trata de un convenio de cooperación técnica y científica que no otorga derechos mineros automáticos ni exclusividad territorial. Cualquier eventual avance hacia etapas posteriores requerirá la celebración de acuerdos específicos y el cumplimiento integral de los procedimientos legales ante el Juzgado de Minas y la Secretaría de Minería, incluyendo las autorizaciones ambientales correspondientes.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Minería.



