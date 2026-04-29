Orán: en el primer juicio por jurado, condena de prisión perpetua en un caso por homicidio

Los fiscales penales María Soledad Filtrin y Santiago López Soto, junto al secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate bajo la modalidad de juicio por jurado, contra Héctor René Aparicio, acusado de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Ricardo Erva.

Durante la tarde de este miércoles 29 de abril, luego de deliberar por más de dos horas, el Jurado Popular, dio a conocer el veredicto donde declaró a Hector René Aparicio, culpable del delito de homicidio calificado por alevosía, según lo había solicitado la Fiscalía en los alegatos finales.

Luego, el juez técnico Mario Maldonado, en la audiencia de cesura, condenó al acusado, el cumplimiento de la pena de prisión perpetua y lo declaró reincidente por primera vez, según lo solicitado por los miembros de la Unidad Fiscal, y rechazando el planteo de inconstitucionalidad realizado por la defensa.

El hecho sucedió el 25 de septiembre de 2024 en la localidad de Pichanal. Surgió de la investigación que el cuerpo de Ricardo Erva fue encontrado con tres golpes en la cabeza y otros golpes en el cuerpo. El acusado Héctor René Aparicio habría acordado con la víctima la venta de una camioneta.

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