Tenso cruce en redes entre Sáenz y Milani, el militar lo acusó de "bajarse los pantalones" a pedido del Gobierno

El gobernador salteño, Gustavo Saénz y el ex jefe del Ejército César Milani, protagonizaron un tenso cruce de ida y vuelta durante todo el día en redes sociales que empezó cuando el militar llamó “guapo de papel” al gobernador, luego de que éste criticara a la ex presidenta Cristina Kirchner y defendiera a legisladores peronistas jujeños que fueron suspendidos del PJ de esa provincia por inconductas partidarias.

Como respuesta a la crítica de Milani, Sáenz lo calificó de “guapo de cuartel” y defendió su postura invocando al General Güemes y su “valentía para plantarse contra las ideas y conductas equivocadas”.

Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 2, 2026

La respuesta del ex jefe del Ejército fue fulminante: “Gobernador, bájese del pony. Usted no representa ni siquiera es la sombra del caudillo Güemes”. Y echó más nafta al fuego cuando acusó a Sáenz de “bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pide”. “Su misión, por el momento, es mucho más modesta, empiece por no bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pida. Eso ya sería un gran logro”, ironizó.

Gobernador, bájese del pony.

Gobernador, bájese del pony.

Usted no representa ni siquiera es la sombra del caudillo Güemes. Su misión, por el momento, es mucho más modesta, empiece por no bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pida. Eso ya sería un gran logro. Al caudillo y al poncho… — César Milani (@GeneralMilani) February 2, 2026

Milani tampoco dejó pasar el menosprecio a la honorabilidad del uniforme militar “verde oliva” y las charreteras que hizo Sáenz, quien postuló una supuesta superioridad moral del “poncho” salteño.

El asunto no quedó ahí ya que Sáenz volvió a salirle al cruce, reclamándole a Milani que “no tergiverse opiniones con acrobacias argumentales de mala fe”.

Cómo comenzó la pelea

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto se inició cuando Sáenz había el supuesto “autoritarismo” de Cristina Kirchner por avalar la intervención del PJ de Jujuy que suspendió a dirigentes peronistas de esa provincia como la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés (por votar a favor del Presupuesto de Milei y del RIGI de la ley Bases), Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes.

¡BASTA DE AUTORITARISMO! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce @CFKArgentina sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 30, 2026

Ese mensaje, que incluía una foto con la senadora Carolina Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, motivó la reacción de Milani. El ex militar cuestionó al gobernador por criticar a Cristina Kirchner y “ponerse de rodillas” ante Javier Milei.

Sáenz respondió hoy: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”.

“Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera; es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños”, escribió también el gobernador.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

