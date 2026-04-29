Con un caso por homicidio, inició el primer Juicio por Jurado en Orán

En el día de ayer tras seleccionar a los 12 miembros del jurado y los 4 suplentes, inició el primer Juicio por jurado en la ciudad de Orán (Salta).

El hecho que se juzga sucedió el 25 de septiembre de 2024 en la localidad de Pichanal. Surgió de la investigación que el cuerpo de Ricardo Erva fue encontrado con tres golpes en la cabeza y otros golpes en el cuerpo. El acusado Héctor René Aparicio habría acordado con la víctima la venta de una camioneta.

Aparicio es juzgado en cumplimiento de la Ley 8478 y Acordada 14321, como presunto autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía.

Mario Maldonado es el juez técnico en el proceso. La acusación está representada por los fiscales GAP Soledad Filtrin Cuezzo y Santiago López Soto, mientras que la defensa del acusado está a cargo de Mauro Murúa.

El juicio por jurado se lleva adelante en una sala acondicionada al efecto en la UPATECO, en San Ramón de la Nueva Orán.

Más sobre: Judiciales.



