Durante la semana en Orán y Capital se realizan trámites de DNI y Pasaporte

El Registro Civil de Salta lleva adelante desde este lunes 4 al viernes 8 de mayo operativos de identificación en distintos barrios de los municipios de Orán y Capital.

Orán

lunes 4 de mayo en la plaza principal del barrio 200 Años, ubicada en Saavedra y YPF

de mayo en la plaza principal del barrio 200 Años, ubicada en Saavedra y YPF martes 5 en el barrio 4 de Junio, en calle 9 de Julio al final

en el barrio 4 de Junio, en calle 9 de Julio al final miércoles 6 las acciones seguirán en la Capilla San José del barrio 17 de Octubre

las acciones seguirán en la Capilla San José del barrio 17 de Octubre jueves 7 los operativos proseguirán en la cancha del barrio 11 de Septiembre, ubicada sobre las calles P. Ortiz de Zárate y López y Planes

los operativos proseguirán en la cancha del barrio 11 de Septiembre, ubicada sobre las calles P. Ortiz de Zárate y López y Planes viernes 8 de mayo las actividades concluirán en el centro vecinal del barrio Mitre, ubicado en Mitre y Luis Burela.

Capital

lunes 4 de mayo en la Capilla San Antonio, de Villa San Antonio, ubicada sobre calle La Florida 1469

de mayo en la Capilla San Antonio, de Villa San Antonio, ubicada sobre calle La Florida 1469 martes 5 continuarán en la Unidad N° 16 del Instituto Penitenciario Federal de Salta

continuarán en la Unidad N° 16 del Instituto Penitenciario Federal de Salta miércoles 6 y jueves 7 se realizará un operativo de identificación en el Centro Integrador Comunitario del barrio Constitución, ubicado en calle Juan Manuel de Estrada y Pasaje Sin Nombre

viernes 8 con un operativo en Villa Asunción, mediante el programa municipal Cerca Tuyo.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Los DNI y pasaportes en modalidad regular y exprés están registrando demoras aproximadas de 90 días en el primer caso y de 15 días hábiles en el segundo.

*imagen ilustrativa

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