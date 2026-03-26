La Rioja lidera la transición energética con casi 75% de cobertura renovable en 2025

La provincia de La Rioja se posiciona como una de las provincias con mayor participación de energías renovables en su matriz eléctrica, al alcanzar durante 2025 una cobertura del 74,95% de su demanda total, muy por encima del promedio nacional.

Mientras que a nivel país las energías renovables cubren el 40,21% de la demanda eléctrica, en el territorio riojano el aporte del sector resulta significativamente superior, consolidando una matriz energética más limpia y sustentable.

Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la demanda total de energía eléctrica en La Rioja durante 2025 fue de 1.639,01 GWh, mientras que la generación renovable alcanzó los 1.228,5 GWh. De ese total, 739,1 GWh correspondieron a generación eólica (60,2%) y 489,4 GWh a generación solar (39,8%), reflejando un desarrollo equilibrado de ambas tecnologías en la provincia.

Este desempeño se enmarca en un contexto nacional de fuerte crecimiento del sector. De acuerdo con un informe de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable (CEA), durante 2025 la generación renovable alcanzó los 56.799 GWh y cubrió más de 4 de cada 10 MWh consumidos en el país, consolidándose como un pilar estructural de la matriz energética argentina.

La CEA destacó además que sus empresas asociadas —entre ellas Parque Arauco, socio fundador— representaron el 68,8% de la generación eólica y solar a nivel nacional, y subrayó el impacto positivo del sector en el resultado energético del país, particularmente por el desplazamiento de generación térmica basada en combustibles líquidos. Este proceso contribuyó de manera significativa al récord histórico de superávit comercial energético registrado en 2025.

En este escenario, La Rioja se destaca por encima del promedio nacional, con una cobertura renovable de la demanda claramente superior, impulsada por el desarrollo sostenido de proyectos eólicos y solares. El aporte de Parque Arauco reafirma así el rol estratégico de la provincia en la transición energética, el desarrollo territorial y la consolidación de una matriz más limpia, eficiente y sustentable.

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