La Rioja denuncia el retiro progresivo del financiamiento nacional a programas sanitarios

El ministro de Salud Riojano, Juan Carlos Vergara, brindó una conferencia de prensa en la que se denunció el “sistemático desfinanciamiento” del sistema público de salud por parte del Gobierno Nacional, a partir de decisiones que han implicado el retiro progresivo del apoyo a programas sanitarios clave.

Durante el encuentro, el titular de la cartera sanitaria advirtió que la provincia atraviesa un escenario crítico debido a la discontinuidad o reducción de múltiples programas que históricamente se ejecutaban de manera articulada entre Nación y provincias, afectando la eficacia del sistema público.

En ese sentido, remarcó la situación del Programa Remediar, al que definió como “estructural y vital”, ya que garantiza el acceso a medicamentos esenciales a millones de argentinos. Según explicó, este programa, que durante más de dos décadas abasteció a centros de salud de todo el país, sufrirá una drástica reducción: de un vademécum de más de 70 medicamentos pasará a contar con solo 3, limitados a patologías cardiovasculares.

En la provincia de La Rioja, Remediar abastecía a más de 100 centros de salud y hospitales, con alrededor de 3.400 botiquines anuales y la gestión de más de 360.000 recetas por año. La reducción impactará directamente en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, asma, EPOC y en la población infantil, que dejarán de recibir tratamientos esenciales en el primer nivel de atención.

El ministro también se refirió a la interrupción en la provisión de medicamentos oncológicos, que anteriormente eran garantizados por el Instituto Nacional del Cáncer. Ante esta situación, la provincia debió asumir la compra con fondos propios para sostener los tratamientos, lo que genera demoras debido a los procesos administrativos. “Nuestra prioridad es no interrumpir ningún tratamiento, pero los tiempos de compra muchas veces juegan en contra y eso afecta directamente a los pacientes”, señaló.

Asimismo, advirtió que la reducción de medicamentos en el primer nivel de atención provocará una sobrecarga en hospitales y guardias, ya que los pacientes dejarán de encontrar respuestas en los centros de salud, generando un riesgo de saturación del sistema.

Junto a esto el ministro también alertó sobre el impacto en otros componentes estructurales del sistema sanitario. En relación a las residencias médicas, señaló que el Estado Nacional “se retiró del financiamiento y de la regulación, dejando de garantizar los recursos y el marco normativo que sostenía la formación de especialistas”, lo que generó un vacío legal y presupuestario que obliga a las provincias a hacerse cargo integralmente del sistema para asegurar su continuidad.

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