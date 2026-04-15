La Rioja abre las preinscripciones a las residencias médicas 2026

El Ministerio de Salud de La Rioja informó que hasta el 30 de abril estará disponible la preinscripción al Concurso Provincial de Residencias del Equipo de Salud 2026, a través de un código QR difundido en las redes institucionales.

La propuesta está dirigida a profesionales de la salud que deseen continuar su formación en el ámbito público, mediante un proceso que evalúa conocimientos, antecedentes académicos y aptitudes profesionales, garantizando criterios de transparencia y objetividad.

En este marco, el director de Capacitación, Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos, Dr. Gustavo Douglas Nazareno, destacó que “este proceso permite garantizar igualdad de oportunidades y una selección basada en el mérito, fortaleciendo la formación de profesionales dentro del sistema público”.

Además, remarcó que “las residencias son una herramienta estratégica para consolidar recursos humanos calificados y mejorar la calidad de atención en toda la provincia”.

Requisitos

Podrán postularse personas argentinas nativas, por opción o naturalizadas, así como ciudadanos extranjeros con Documento Nacional de Identidad vigente. Entre los requisitos, se solicita contar con título universitario de grado otorgado por una institución reconocida -o certificado de título en trámite-, debiendo presentar el título definitivo al momento del ingreso.

Asimismo, los aspirantes deberán contar con matrícula profesional en la provincia de La Rioja al momento de la incorporación, acreditar condiciones de idoneidad y cumplir con la documentación exigida en las bases del concurso.

En cuanto a la antigüedad del título, se establece un máximo de cinco años para residencias básicas y de hasta nueve años para residencias postbásicas, contados desde la fecha de emisión.

El proceso de inscripción contempla una instancia de preinscripción online —mediante QR disponible en redes oficiales— y una inscripción presencial con presentación de documentación, que se realizará del 4 al 29 de mayo.

El cronograma continuará con la publicación de listados de inscriptos en junio, la instancia de examen el 24 de junio, la difusión de resultados a fines de ese mes y comienzos de julio, y la posterior etapa de entrevistas personales.

El orden de mérito definitivo se publicará el 13 de julio, mientras que la adjudicación de cargos se desarrollará entre el 10 y el 28 de agosto. El ingreso al sistema provincial de residencias está previsto para el 1 de septiembre.

El sistema de evaluación contempla un puntaje total de 100 puntos, compuesto por examen escrito, promedio de la carrera y entrevista personal, estableciendo el orden de mérito en función del desempeño integral de cada postulante.

Desde el Ministerio se recordó que toda la información oficial, incluidas las bases del concurso, el cronograma completo y la bibliografía obligatoria, se encuentra disponible en los canales institucionales.

*imagen ilustrativa

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