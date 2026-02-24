La Rioja defiende las tierras del INTA ante el plan del Gobierno Nacional de venta de activos

El Gobierno Riojano decidió en la férrea defensa de las 8 mil hectáreas que componen el campo experimental de Los Cerrillos que fueron transferidas en su momento al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para ser destinadas al desarrollo de tecnología, la producción y a los sectores del campo y que hoy el Gobierno Nacional incluye en un plan de activos disponibles para la venta por considerarlas en desuso y ser parte de un sistema ineficiente.

En el país hay más de 34 mil hectáreas en diferentes provincias bajo ese riesgo de venta y La Rioja accionará para defender la propiedad estatal, ya que se trata de un bien destinado a la producción y no a la especulación ni a la renta financiera.

En ese sentido, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del INTA, en la que se analizaron distintas acciones y estrategias a seguir para impedir que la Nación pueda disponer libremente de ese inmueble.

De la reunión tomaron parte la Secretaria de Tierras, Irene Zárate; la Directora del Registro de la Propiedad, Carina Tello; el Director Regional Catamarca-La Rioja, Daniel Moriconi; la Directora del INTA La Rioja, Ana Córdoba; el presidente del Consejo Regional Catamarca-La Rioja, Ricardo Piskulichi y los Consejeros Regionales por la provincia de la Rioja, Fabricio Roger y por la UnLaR, José Vera Díaz.

El funcionario manifestó que “nos reunimos con representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ya que existe de parte de ellos una marcada preocupación y alerta, porque el Gobierno Nacional ha dispuesto la ejecución de un plan de negocios que incluye la venta de propiedades públicas”.

El titular de la cartera de Vivienda recordó que en su momento “la provincia le transfirió al Estado Nacional, una superficie de 8 mil hectáreas con una utilidad específica, que era justamente crear ese gran campo experimental destinado a la tecnología, a la producción y a los sectores del campo y que hoy el gobierno de Milei quiere vender”.

“Hablamos con el Gobernador, con las autoridades de la Secretaría de Tierras, la provincia ha tomado la decisión de defender a ultranza la propiedad pública, porque más allá del valor económico que pueda tener un campo productivo con toda la infraestructura que hay dentro del mismo, existe un valor humano que tiene que ver no sólo con las personas que trabajan en ese campo, sino también con los años de experiencia que tienen, con la vinculación con los sectores del conocimiento”, resaltó el Ministro.

Puy Soria expresó que “existen diferentes fuerzas de la sociedad civil que han manifestado el apoyo a este campo experimental con todo lo que implica, como las universidades, que incluso han tomado parte de la reunión” y agregó que “el Gobernador ha tomado la decisión de usar todas las herramientas legales que tenemos a disposición del Gobierno Provincial para la defensa de la propiedad pública”.

“Nosotros entendemos, porque es nuestra filosofía de Gobierno que está contemplada en la propia Constitución, que los recursos naturales, en este caso la tierra, es un bien social, es un bien destinado a la producción y no está destinado a la especulación ni a la renta financiera, que es justamente a donde nos está empujando el Gobierno Nacional”, enfatizó el funcionario, tras lo que precisó que “además de estas 8 mil hectáreas aquí en La Rioja, existen 40 mil hectáreas que están distribuidas en diferentes regiones del país y es intención del Gobierno Federal de venderlas. La Rioja sin duda va a ser una de las puntas de lanza en la idea de defender las propiedades públicas con todo lo que implica y seguramente vamos a tener reuniones con otros actores de la sociedad y también con otros actores de diferentes provincias argentinas”.

Por su parte, el Director regional de INTA Catamarca-La Rioja, Daniel Moriconi, sostuvo que “el balance de la reunión es muy positivo, hemos recibido un apoyo y unas ideas de cómo avanzar ante esta situación por parte del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y la Secretaria de Tierras; incluso hablamos con el gobernador Ricardo Quintela, que nos ha dado el apoyo y una idea y una estrategia para hacer que el campo de Los Cerrillos no sea rematado, que es la idea del Gobierno Nacional”.

“Estamos muy preocupados porque en este campo tenemos investigación y desarrollo tecnológico desde hace más de 30 años y que necesitamos continuar y darle seguimiento a estas investigaciones, a estos desarrollos”, concluyó.

Más sobre: La Rioja.



