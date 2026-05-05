El Gobierno de La Rioja congela tarifas de servicios básicos en toda la provincia hasta el 31 de agosto

El Gobierno de La Rioja, a través de un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela, anunció el congelamiento de las tarifas de energía, agua, transporte e internet en todo el territorio provincial hasta el 31 de agosto.

La medida alcanza tanto a usuarios residenciales como comerciales y busca contener el impacto del contexto económico sobre los servicios básicos, brindando previsibilidad en los gastos mensuales.

En el caso del servicio eléctrico, la empresa estatal mantendrá el cuadro tarifario vigente al 30 de abril, lo que implica que el precio del kilovatio hora se mantendrá sin modificaciones. De esta manera, el monto final de la factura dependerá exclusivamente del consumo de cada usuario, promoviendo además el uso eficiente de la energía.

Asimismo, el Gobierno provincial dispuso una reducción del 20 por ciento en las cuotas de viviendas sociales, beneficio que también estará vigente hasta el 31 de agosto.

Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo provincial busca acompañar a las familias riojanas frente a la situación económica actual y garantizar el acceso a servicios esenciales en condiciones más accesibles.

Más sobre: La Rioja.



