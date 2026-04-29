La Rioja impulsa inversiones mineras junto a la empresa china Hainan Trailblazer

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió este lunes a representantes de la empresa china Hainan Trailblazer New Materials Technology, en el marco de una visita oficial orientada a fortalecer vínculos e impulsar proyectos de inversión minera en la Provincia.

La llegada de la delegación se inscribe en la continuidad de las gestiones iniciadas el año pasado, cuando una comitiva riojana encabezada por el mandatario provincial realizó una misión oficial a China para promover inversiones y establecer acuerdos de cooperación en sectores estratégicos.

De acuerdo con la información brindad por la Secretaria de Minería provincial, Ivanna Guardia, la agenda incluyó una recorrida por el departamento Rosario Vera Peñaloza, donde los técnicos pudieron conocer el territorio, evaluar su potencial productivo y tomar muestras que ya fueron enviadas a China para su análisis.

Como resultado de este trabajo, se concretó la firma de un convenio entre la empresa asiática y la firma estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), con el objetivo de avanzar de manera conjunta en el desarrollo de distintos proyectos mineros en La Rioja.

En ese marco, Ivanna Guardia explicó que, una vez obtenidos los resultados de laboratorio, se continuará con las etapas técnicas previstas, lo que permitirá definir el alcance de las inversiones y las acciones a implementar en el territorio.

La visita se enmarca en una estrategia provincial orientada a promover el desarrollo productivo, atraer inversiones y fortalecer la articulación internacional en sectores clave como la minería.

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