La Rioja advierte sobre la grave situación productiva en la región y la necesidad de medidas urgentes para aliviar la situación

El gobernador riojano Ricardo Quintela, se reunió este martes con autoridades de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) para analizar la situación del sector en la provincia y en la región, en un contexto que las cámaras empresarias califican como crítico para la industria del norte argentino.

En ese marco, el presidente de UNIR, Juan Carlos Serrano, informó que días atrás se reunieron en Tucumán los diez presidentes de las uniones industriales del norte, donde coincidieron en la gravedad del escenario productivo. “Hay pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en todos los sectores. Solo el sector textil perdió 18 mil empleos en el norte en los últimos dos años”, advirtió.

En ese marco, el dirigente explicó que el sector impulsa la conformación de una mesa de trabajo regional con gobernadores para enfrentar la crisis. “Queremos visibilizar la gravedad de lo que vive la industria. Necesitamos diálogo entre todas las uniones industriales y con los gobiernos provinciales, porque esta situación no va a cambiar en el corto plazo”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que las uniones industriales del norte se reunirán próximamente con la Unión Industrial Argentina (UIA) para exponer la problemática regional. “Algo tiene que cambiar, porque hoy no hay señales de mejora en el corto, mediano ni largo plazo”, señaló.

Serrano también destacó el acompañamiento del gobernador Quintela al sector productivo riojano. “El Gobernador siempre nos escucha y tiene una visión industrial desde el inicio de su gestión. Está preocupado y comprometido con esta realidad. Esta reunión es positiva porque permitirá articular acciones con otros gobernadores y llevar el planteo a la Nación”, concluyó.

Acompañamiento

Tras el encuentro, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, remarcó que el Gobierno provincial comparte la preocupación del sector y acompañará las acciones que se definan a nivel regional.

“Desde hace muchos meses vivimos una crisis del sector industrial que se profundiza día a día en nuestra provincia, generando despidos y cierre de fábricas. Las uniones industriales de diez provincias decidieron conformar un bloque regional para plantear la necesidad de declarar la emergencia industrial y coordinar acciones con los gobernadores”, explicó.

Bazán agregó que este bloque —denominado Unión Industrial del Norte— prevé reunirse con la UIA para fortalecer el planteo conjunto. “El pronóstico es muy negativo; no hay consumo y hay una importación totalmente desmedida. Ninguno de los países industrializados trata a su industria como lo está haciendo el Gobierno nacional, sin contemplar la soberanía productiva y el trabajo”, afirmó.

El ministro consideró que la situación en La Rioja es “muy preocupante” y que las perspectivas continuarán siendo adversas si se mantienen las actuales políticas nacionales. “Más allá de las ideologías, la gente necesita trabajo, oportunidades y consumo. Esperamos que el Gobierno nacional pueda reaccionar”, expresó.

Finalmente, aseguró que la Provincia acompañará institucionalmente al sector. “El Gobernador manifestó su respaldo a UNIR y, a partir de allí, se evaluarán medidas coordinadas. Pero es importante señalar que las decisiones de política industrial que hoy afectan al sector dependen del Gobierno nacional”, concluyó.

