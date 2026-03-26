Audiencia pública Ley de Glaciares: acusan a legisladores nacionales por lazos con mineras y acusan a la senadora por Salta Flavia Royón

El primer día de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del tratamiento del proyecto de modificación de la ley que establece presupuestos mínimos para la preservación y protección de los glaciares se picó a mitad de la jornada, cuando el abogado ambientalista Enrique Viale (Buenos Aires)denunció la incidencia de las empresas mineras sobre algunos legisladores y funcionarios.

Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (CAJE), cuestionó a legisladores “que tienen relación con las mineras”, y en ese marco acusó a la senadora nacional Flavia Royón. “No representa a Salta, representa a las mineras”, aseguró antes de anunciar que hoy presentará una denuncia penal en su contra por incompatibilidad en la función pública y por un posible cohecho.

El abogado aseguró que la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional “tiene nombre y apellido” y será en beneficio de grandes empresas mineras. “Ustedes, diputados, están trabajando para la firma Vicuña. Dos veces se reunió con el presidente”, aseguró antes de recordar que este empresa pertenece a BHP, “una de las trasnacionales mineras más grande del mundo, la que hizo el desastre de Brasil”. En 2015 el colapso de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en el sureste brasileño, provocó la muerte de 19 personas y cuantiosos daños materiales. BHP fue declarada responsable. Vicuña consumirá 2 mil litros de agua por segundo, afirmó.

Entres las beneficiarias de la flexibilización de la protección de los glaciares y periglaciares también señaló a Barrick Gold y Glencore, “una empresa minera enorme, que tiene atrás a Blackrock, Estados Unidos”, sostuvo.

“¿Cuántos diputados de acá tienen relaciones con las empresas mineras? ¿Cuántos senadadores? ¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente?“, disparó.

“Se llama Flavia Royón. Tiene una consultora y es integrante consultora de Rio Tinto, una de las principales beneficiadas por esto”, acusó Viale, y anunció que hoy hará la denuncia penal contra la legisladora salteña: “Mañana la vamos a denunciar penalmente por incompatibilidad en la función publica y para que se investigue el cohecho”, adelantó.

En la misma línea, Viale señaló al mismo presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el diputado José Peluc, que dirigía el intercambio ayer.

“¿Usted en San Juan no tiene relación con proveedores mineros, no tuvo una reunión hace poco con representantes del sector?“, lo apuntó. ”Porque en realidad esto tiene nombre y apellido, son las grandes transnacionales mineras (a las) que le están entregando el agua”, ratificó antes de afirmar: “No nos vamos a olvidar de los nombres y apellidos de los que entregaron el agua de los argentinos”.

En respuesta a las expresiones del abogado ambientalista, Royón dijo que no tiene vínculos con Rio Tinto, empresa que en Salta desarrolla proyectos de litio en Salar del Rincón.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, la legisladora, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que el 10 de diciembre de 2025 renunció al directorio de la firma Zelandez Holding Limited, desvinculándose de toda actividad privada antes de asumir en el Congreso Nacional. “Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente”, agregó.

Zelandez es una compañía neozelandesa que se presenta como “el mayor proveedor de servicios de tecnología especializada en salmueras de litio del mundo”.

*con información de Pagina12

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