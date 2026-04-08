La Rioja: garantizan la alimentación en escuelas y refuerzan políticas para estudiantes vulnerables

El Gobierno Riojano asegura la continuidad del Programa Alimentario Riojano (PAR Escuelas), una política clave para garantizar el acceso a la alimentación de niños y niñas que asisten a establecimientos educativos públicos, especialmente en zonas rurales y contextos de vulnerabilidad social.

El programa contempla un circuito administrativo dividido en dos instancias. Por un lado, el proceso interno, que incluye la actualización mensual de la matrícula escolar a través del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), lo que permite determinar los montos que cada institución recibe mediante tarjeta magnética. Con esos fondos, los equipos directivos adquieren los insumos necesarios, garantizan el servicio alimentario diario y realizan posteriormente la rendición correspondiente, que incluye controles de compras y evaluación nutricional a cargo del equipo Nutrir.

Por otro lado, el trámite externo se gestiona ante la Secretaría de Educación de la Nación, donde ya fue presentado el proyecto nutricional anual 2026. Este contempla menús elaborados por profesionales, instancias de capacitación para los actores involucrados y sistemas de monitoreo. Actualmente, se encuentra a la espera de su aprobación y del posterior desembolso de fondos, teniendo en cuenta que el financiamiento es mixto, con un aporte mayoritario de Nación, que alcanza el 92 por ciento.

Garantizar el derecho a la alimentación

El PAR Escuelas tiene un alcance estimado de 283 instituciones educativas en toda la provincia, de las cuales 27 se encuentran en Capital —principalmente en zonas rurales— y 256 en el interior provincial, muchas de ellas con modalidad de jornada extendida. Para el ciclo 2026, se proyecta alcanzar a aproximadamente 11.350 estudiantes.

Asimismo, se destaca el rol fundamental del personal educativo, que actúa como nexo en la implementación del programa. En este sentido, la Subsecretaría brinda acompañamiento permanente a equipos directivos, docentes y personal de servicios generales, promoviendo la correcta organización de los comedores escolares y la provisión de alimentos saludables, nutritivos y adecuados a cada contexto.

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